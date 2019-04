Korruptionsvorwürfe : Verhaftung drohte - Perus Ex-Präsident García erschießt sich

Archivfoto von Perus Ex-Präsidenten Alan Garcia. Foto: dpa/Oscar Farje

Lima In Peru gibt es kaum einen Ex-Präsidenten, gegen den nicht wegen Korruption ermittelt wird. Im Mittelpunkt steht ein brasilianischer Baukonzern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der frühere peruanische Präsident Alan García hat sich vor seiner Verhaftung wegen Korruptionsvorwürfen in den Kopf geschossen und ist gestorben. Der amtierende Präsident Martín Vizcarra teilte mit, der 69-Jährige sei am Mittwoch nach einer Notfalloperation im Krankenhaus in der Hauptstadt Lima seinen Verletzungen erlegen.

Das örtliche Fernsehen berichtete, García habe sich in seinem Zimmer eingeschlossen, als die Polizei eingetroffen sei, um ihn zu verhaften, und den Suizidversuch unternommen. Das Gesundheitsministerium erklärte, García sei mit einer Schusswunde im Kopf in das nahe gelegene José-Casimiro-Ulloa-Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte hätten ihn drei Mal wiederbelebt, sagte die Gesundheitsministerin Zulema Tomás.

Staatsanwälte beschuldigen García, von Odebrecht mehr als 100 000 Dollar (90 000 Euro) erhalten zu haben, getarnt als Honorar für einen Auftritt bei einer Konferenz in Brasilien. Er hat die Vorwürfe bestritten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP bestand Haftbefehl gegen ihn. Der Sozialdemokrat regierte Peru von 2006 bis 2011 und von 1985 bis 1990.

Odebrecht hat eingeräumt, fast 800 Millionen Dollar (708 Millionen Euro) Bestechungsgelder an mächtige Politiker im lateinamerikanischen Raum im Gegenzug für lukrative Staatsaufträge gezahlt zu haben, darunter 29 Millionen Dollar an Politiker in Peru. Dort werden fast alle noch lebenden Ex-Staatschefs verdächtigt, in der ein oder anderen Form in die Korruptionsaffäre verwickelt zu sein.

Im vergangenen Jahr trat Präsident Pedro Pablo Kucyznksi zurück, nachdem Oppositionspolitiker aufgedeckt hatten, dass seine Firma vor mehr als einem Jahrzehnt umgerechnet etwa 700 000 Euro von dem brasilianischen Konzern erhalten hatte. Manche der Zahlungen fielen in Kucyznksis Amtszeit als Minister. Vergangene Woche kam Kucyznski in Untersuchungshaft. Am Dienstag wurde er wegen Bluthochdrucks in ein Hospital gebracht. Am Mittwoch sollte über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Gegen die Ex-Präsidenten Ollanta Humala (Regierungszeit von 2011 bis 2016) und Alejandro Toledo (2001 bis 2006) laufen Untersuchungen zur Frage, ob sie illegale Zahlungen annahmen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(zim/dpa)