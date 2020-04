Persischer Golf : USA werfen Iran „gefährliche“ Schiffsmanöver vor

Washington Das US-Militär wirft iranischen Marineschiffen „gefährliche und schikanierende“ Manöver nahe US-Schiffen im Persischen Golf vor. Die iranische Führung äußerte sich zunächst nicht.

Elf Schiffe der iranischen Revolutionsgarde hätten am Mittwoch vor Kuwait mit hoher Geschwindigkeit und sehr nahe an Bug und Heck von Schiffen der in Bahrain stationierten 5. Flotte der US-Marine gekreuzt, teilten Beamte mit. In einem Fall sei eines bis auf zehn Meter an einem Kutter der Küstenwache vorbeigefahren.