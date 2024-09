Für mehr Sicherheit Pentagon will mehrere Tausend US-Soldaten in den Nahen Osten schicken

In den vergangenen Tagen war der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz eskaliert. Am Sonntag kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bereits an, dass er die Einsatzdauer der Flugzeugträgerkampfgruppe um die „USS Abraham Lincoln“ und die dazugehörigen Geschwader in der Region verlängern werde.