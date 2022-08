US-Politikerin Pelosi in Taipeh : “Die USA werden immer an der Seite Taiwans stehen“

Nancy Pelosi in Taiwan - höchster US-Staatsbesuch seit 25 Jahren

Seoul Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat Taiwan bei ihrem Treffen mit Thailands Präsidentin in Taipeh die Unterstützung der USA zugesichert. Chinas Volksbefreiungsarmee reagiert auf Pelosis Besuch mit sechs Militärübungen. Diese sind jedoch nur der Auftakt für weitere Provokationen.

Angesichts der Fähnchen-schwenkenden Menschenmassen in Taipehs Innenstadt und dem zuweilen hysterischen Medienspektakel mutet Nancy Pelosis Taiwan-Besuch mitunter wie eine Polit-Show an. Doch zweifelsohne ist sie mehr als gekonnt inszeniert: In einer vor Pathos triefenden Rede im Präsidentenbüro sprach die 82-jährige davon, dass die Welt derzeit vor der „Wahl zwischen Demokratie und Autokratie“ stünden, und dass die USA „immer auf der Seite Taiwans stehen“ werden. Präsidentin Tsai Ing-Wen, eine Politikerin von eher nüchternem Gemüt, richtete zudem eine ernste Botschaft ans chinesische Festland: „Taiwan wird nicht klein beigeben. Wir werden tun, was immer notwendig ist, um unsere Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken“.

Die Fotos der zwei Frauen, die seit Mittwochmorgen durch die Welt kursieren, besitzen tatsächlich eine große Strahlkraft: Sie zeigen zwei Spitzenpolitikerinnen, die der massiven Drohkulisse der Volksrepublik China trotzen.

Doch die chinesische Volksbefreiungsarmee ließ bereits erste Taten folgen. In einem ersten Schritt kündigte sie insgesamt sechs Militärübungen an, die sich noch bis Sonntag hinziehen werden. Die Truppen werden, das legen die per Xinhua verkündeten Ortskoordinaten nahe, nicht nur die Insel aus allen Himmelsrichtungen umzingeln, sondern der Küste Taiwans auf fast 16 Kilometern nahekommen – und auch dessen territoriale Gewässer betreten.

Neben den militärischen Maßnahmen geht auch die wirtschaftliche Vergeltung Chinas weiter: Am Mittwoch kündigten die Zollbehörden der Volksrepublik an, die Einfuhr von Zitrusfrüchten aus Taiwan zu verbieten, weil diese in der Vergangenheit angeblich mehrfach Schädlingsrückstände aufgewiesen hätten. Zudem wurden die Importe von zwei taiwanischen Fischsorten gesperrt, da auf deren Verpackungen Corona-Viren nachgewiesen worden seien. Glaubwürdig sind solche Begründungen nicht, stattdessen geht es Peking ganz offensichtlich darum, seine ökonomischen Muskeln spielen zu lassen.

Dabei könnte sich Chinas Strategie der lautstarken Rhetorik durchaus als kontraproduktiv erweisen. Denn ironischerweise verleiht erst die immense chinesische Drohkulisse der Reise Pelosis ihre historische Dimension. Etliche Kommentatoren im chinesischen Netz merkten ironisch an: Hätten beide Seiten weniger Lärm gemacht, würde der Delegationsbesuch der US-Kongressführerin in Taiwan wohl nur ein Bruchteil des öffentlichen Interesses generieren. „Nehmt nächstes Mal den Mund nicht so voll“, lautet ein vielgeteiltes Posting auf der Online-Plattform Weibo.

Auch Hu Xijin, ehemaliger Chefredakteur der Parteizeitung «Global Times», der vor wenigen Tagen noch über einen möglichen Abschluss von Pelosis Flugzeug spekuliert hatte, schreibt nun mehr kleinlaut: „Dass Pelosi tatsächlich gelandet ist, zeigt natürlich, dass unsere Abschreckung nicht genug war. Aber es wäre übertrieben zu denken, dass wir eine Niederlage oder gar eine nationale Schande erlitten hätten“. Tatsächlich habe die Auseinandersetzung mit den USA gerade erst begonnen, und sie sei dazu verdammt, „lang und ausdauernd“ zu werden.

Nancy Pelosi hingegen wird bereits im Laufe des Nachmittags Taiwan wieder verlassen. Vorher besucht sie noch an der sogenannten Jing-Mei Gedenkstätte, wo den Opfern unter Taiwans einstiger Militärdiktatur gedacht wird, insgesamt drei prominente Menschenrechtsaktivisten – allen voran Wu’er Kaixi, einer der Anführer der Pekinger Studentenbewegung vom Tiananmen-Platz.