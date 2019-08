Trumps neue Strafzölle : Peking droht USA mit Konsequenzen

Chinesische Investoren beobachten die Aktienkurse in einem Brokerhaus. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Peking Nach der Ankündigung neuer Strafzölle hat China den USA mit Konsequenzen gedroht. China werde keine „Einschüchterung und Täuschung“ hinnehmen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums.

„Wenn die Maßnahmen der USA zur Einführung von Zöllen umgesetzt werden, muss China notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Kerninteressen des Landes und die Grundinteressen der Menschen entschlossen zu verteidigen“, sagte Hua Chunying, eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, am Freitag. „Alle Konsequenzen werden von den USA getragen“, so die Sprecherin weiter.

Das Vorgehen der USA sei eine schwerwiegende Verletzung der Vereinbarung über eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche, die beide Staaten am Rande des G20-Gipfels in Osaka getroffen hätten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag neue Strafzölle von 10 Prozent auf chinesische Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Trump sagte, die neu verhängten Strafzölle könnten weiter angehoben oder wieder gestrichen werden, alles hänge vom Verlauf der weiteren Verhandlungen ab. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und China um ein Handelsabkommen waren am Mittwoch in Shanghai offenbar ohne Ergebnis zu Ende gegangen.