„Ernsthafte Warnung“. Peking droht Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan mit Blutvergießen

Am Donnerstag begann die chinesische Armee mit zweitägigen großangelegten Militärübungen rund um Taiwan, bei denen Militärflugzeuge und Marineschiffe die Insel umkreisen. Die Übungen seien eine „harte Bestrafung für die separatistischen Handlungen von 'Taiwans Unabhängigkeits'-Kräften“ und eine „scharfe Warnung vor der Einmischung und Provokation durch externe Kräfte“, sagte Militärsprecher Li Xi. Am Montag war der neue taiwanische Präsident in sein Amt eingeführt worden, den Peking als „gefährlichen Separatisten“ bezeichnet.