Beziehungen ausbauen Chinesischer Präsident Xi Jinping empfängt Putin in Peking

Am Vorabend seines Besuchs hatte Putin in einem Interview mit chinesischen Medien gesagt, der Kreml sei zu Verhandlungen über den Konflikt in der Ukraine bereit. „Wir sind offen für einen Dialog über die Ukraine, aber solche Verhandlungen müssen die Interessen aller in den Konflikt verwickelten Länder berücksichtigen, auch unsere“, zitierte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Putin.