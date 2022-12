Mögliche Fluchtgefahr Perus Ex-Präsident Castillo muss 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben

Wegen seiner Absetzung gibt es in Peru seit Tagen gewaltsame Proteste - nun muss Ex-Präsident Pedro Castillo 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben. Dies entschied am Donnerstag das Oberste Gericht des Landes unter Verweis auf eine mögliche Fluchtgefahr. Zeitgleich zu dieser Entscheidung protestierten erneut unzählige Menschen im ganzen Land für seine Freilassung.