Trumps Ex-Wahlkampfmanager: Paul Manafort muss weitere 43 Monate hinter Gitter

Washington Er soll die Ermittler angelogen haben. Dafür beläuft sich die abzusitzende Haftstrafe für Paul Manafort, den ehemaligen Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump, nun insgesamt auf 80 Monate.

Ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington hat den früheren Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, zu zusätzlich dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das berichteten der Sender MSNBC und das „Wall Street Journal“ am Mittwoch übereinstimmend. Das Urteil der Richterin Amy Berman Jackson sieht demnach weitere 43 Monate Haft für Manafort vor - zusätzlich zu einem anderen Strafmaß aus der vergangenen Woche in Höhe von 47 Monaten. Er muss damit insgesamt für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.