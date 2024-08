Aufrüstung in Europa USA erlauben Verkauf von 600 Patriot-Raketen an Deutschland

Das US-Außenministerium hat den möglichen Verkauf von 600 Patriot-Raketen an Deutschland genehmigt. Die Waffen zur Flugabwehr haben einen geschätzten Wert von fünf Milliarden Dollar, wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte. „Der vorgeschlagene Verkauf wird die Fähigkeit Deutschlands verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen und die Verteidigungskapazitäten seines Militärs zu erhöhen“, hieß es in einer Stellungnahme. Hauptauftragnehmer für den möglichen Rüstungs-Deal, der auch die zugehörige Ausrüstung und technische Unterstützung umfasst, werde der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin sein. Wann die Raketen Deutschland erreichen sollen, blieb zunächst unklar. Üblicherweise ziehen sich Rüstungsgeschäfte dieser Art über mehrere Jahre hin.