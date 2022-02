Verstöße gegen Corona-Regeln : Britische Polizei weitet „Partygate“-Ermittlungen um Johnson aus

London Die britische Polizei ermittelt bereits gegen Premierminister Boris Johnson, der bei Veranstaltungen gegen die damals geltenden Corona-Regeln verstoßen haben soll. Nun ist nach Polizeiangaben auch ein weihnachtlicher „Quizabend“ Gegenstand der Ermittlungen.

Zudem kündigte die Polizei an, im Zuge der Ermittlungen zu mindestens zwölf Veranstaltungen in der Downing Street in den Jahren 2020 und 2021 Fragebögen an mehr als 50 Menschen zu schicken. Die Befragten sollen binnen sieben Tagen Auskunft geben über ihre Aktivitäten an den betreffenden Tagen.