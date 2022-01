Corona-Partys in der Downing Street : Scotland Yard bittet um weitreichende Zensur von Partygate-Bericht

Corona-Partys in der Downing Street

London Die Londoner Polizei will, dass der mit Spannung erwartete Bericht über Lockdown-Partys im britischen Regierungssitz Downing Street nur stark zensiert veröffentlicht wird. Hintergrund ist, dass „Befangenheit“ bei den Ermittlungen verhindert werden soll.

„Wir haben darum gebeten, in dem Bericht des Cabinet Office nur minimalen Bezug auf die Veranstaltungen zu nehmen, die von der Metropolitan Police untersucht werden“, hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard am Freitag. Damit solle „jegliche Befangenheit“ bei den Ermittlungen verhindert werden, hieß es zur Begründung.