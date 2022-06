Nach Wahlniederlage für Macron : Frankreichs neue Realität

Paris Nach der herben Niederlage für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen gewinnt die Nationalversammlung plötzlich an Bedeutung. Doch vor allem legt das Wahlergebnis die Spaltung offen, die das Land seit Jahren durchzieht.

Parlament? Welches Parlament? Fünf Jahre lang wurde die französische Nationalversammlung kaum wahrgenommen. Emmanuel Macron hatte sie zu einer Handlangerin seiner Politik degradiert. Kaum Debatten, kein Widerstand – alles lief gut für den Präsidenten. Bis er am Sonntag seine absolute Mehrheit verlor. Und zwar so deutlich, dass statt des Elysée-Palasts nun das Palais Bourbon, der Sitz der Volksvertretung, in den Mittelpunkt des politischen Lebens rückt. Frankreich hat künftig ein Parlament, das mehr als nur der verlängerte Arm des Präsidenten ist. Das Wahlergebnis vom Sonntag wertet die Nationalversammlung auf. Es legt aber auch die Spaltung offen, die das Land schon seit Jahren durchzieht. Mit drei unversöhnlich neben­einanderstehenden Blöcken in der Mitte, am rechten und linken Rand, die nun in der Assemblée Nationale zum ersten Mal klar zu erkennen sind.