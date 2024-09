Erste Hochrechnung Rechtspopulistische FPÖ gewinnt Parlamentswahl in Österreich

Die bisherige österreichische Kanzlerpartei ÖVP will nach der Wahlschlappe nicht mit dem voraussichtlichen Wahlsieger Herbert Kickl in einer Regierung zusammenarbeiten. „Das war gestern so und das ist heute so und morgen wird es noch immer so sein“, sagte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einer ersten Reaktion.