Parlamentswahl Linksbündnis Überraschungssieger in Frankreich

Verlierer der zweiten Runde ist der RN, der nach der ersten Runde in 297 Wahlkreisen vorne lag. Doch in rund 200 Wahlkreisen hatten Kandidaten der NFP und von Ensemble verzichtet, um die Gegner des RN zu unterstützen und so einen Sieg der Rechtspopulisten zu verhindern. RN-Parteichef Jordan Bardella, der im Falle eines Wahlsieges als Premierminister vorgesehen war, würdigte den „größten Erfolg der Geschichte“ für seine Partei. Bei den Parlamentswahlen vor zwei Jahren hatte der RN nur 89 Abgeordnetensitze gewonnen. Gleichzeitig kritisierte Bardella „widernatürliche" politische Allianzen, die einen Sieg des RN verhindert hätten „Diese Abkommen werfen Frankreich in die Arme der Linken von Jean-Luc Mélenchon.“