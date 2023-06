Prognose zur Parlamentswahl Proeuropäische Partei liegt in Montenegro vorn

Es war die erste Wahl in Montenegro seit mehr als 30 Jahren, bei der Milo Djukanovic, der ehemalige DPS-Chef, nicht mehr angetreten war. Djukanovic war seit 2001 fast ununterbrochen Premierminister oder Präsident des Landes. Er hatte Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit von Serbien und 2017 in die Nato geführt. Ein Bündnis, das von Parteien dominiert wurde, die engere Beziehungen zu Serbien und Russland anstrebten, verdrängte die DPS bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2020 von der Macht. Die neue Regierungskoalition geriet jedoch bald ins Wanken, was Montenegros Weg in die EU ins Stocken brachte und zu einem politischen Stillstand führte. Die Regierung wurde im vergangenen Jahr durch ein Misstrauensvotum gestürzt, blieb aber aufgrund der Pattsituation noch monatelang im Amt.