Parlamentswahl in Großbritannien Premierminister mit Problem – Rishi Sunak droht die Abwahl

Sunak, Sohn einer Apothekerin und eines Arztes, hat immer wieder versucht, sich als Typ von nebenan zu geben. Er hat zum Beispiel erzählt, was er bei der Fast-Food-Kette Nando's bestellt (Hühnchen mit Brokkoli), und darüber gesprochen, wie viel ihm an seinen Töchtern liegt und am Fußballverein FC Southampton.