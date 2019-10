Kostenpflichtiger Inhalt: Parlamentswahl am Sonntag : Arme Polen gegen reiche Polen

Foto: dpa/Jp Black Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der PiS-Partei, spricht am Freitag während einer Wahlkampfveranstaltung.

Warschau Am Sonntag wird in Polen gewählt. Die rechtsnationale PiS steht vor einem klaren Sieg. Was hat die Partei des autoritären Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski richtig gemacht? Eine Reise in den armen Südosten des Landes.