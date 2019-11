„Order!“ : Britisches Parlament bestimmt Nachfolger von Bercow

London Der Brexit-Streit hat die Rolle des „Speakers“ im britischen Unterhaus über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Amtsinhaber Bercow hat das Amt geprägt. Nun wird sein Nachfolger gesucht.

Wer ruft das britische Unterhaus künftig zur Ordnung? Die Abgeordneten in London entscheiden am Montag über die Nachfolge von Parlamentspräsident John Bercow, der mit seinen markanten „Order“-Rufen international Bekanntheit erlangte. Er hatte das Amt am 31. Oktober niedergelegt.

Zur Wahl als „Speaker of the House of Commons“ stehen mehrere Kandidaten. Sie stellen sich zunächst der Reihe nach dem Parlament vor. Sodann wird solange in geheimer Wahl abgestimmt, bis ein Bewerber die absolute Mehrheit erhält. In jeder Runde scheiden der Abgeordnete mit den wenigsten Stimmen sowie alle Kandidaten mit weniger als fünf Prozent Zustimmung aus.