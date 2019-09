Niederlage für Johnson : Oberstes britisches Gericht hält Parlaments-Zwangspause für unrechtmäßig

London Das oberste britische Gericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt.

Das oberste britische Gericht erklärt die von Premierminister Boris Johnson verhängte längere Parlamentspause für unrechtmäßig. Die Regierung habe kein Rechtfertigung für solch eine extreme Maßnahme vorgelegt, urteilte der Supreme Court am Dienstag in London. Es liege nun in der Hand des Parlamentspräsidenten zu entscheiden, wie es weitergehe.