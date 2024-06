Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen Pariser Gericht bestätigt Haftbefehl für syrischen Präsidenten Assad

Auf Grundlage der Haftbefehle könnten die vier Beschuldigten verhaftet und zur Befragung nach Frankreich gebracht werden, während die Ermittlungen zu den Angriffen mit dem Giftgas Sarin in Ost-Ghuta und Duma im August 2013 andauerten, erklärten die Anwältinnen. Mehr als 1000 Menschen wurden damals getötet und Tausende weitere verletzt. Dass Assad tatsächlich in Frankreich vor Gericht gestellt wird, gilt zwar als unwahrscheinlich. Der seltene Umstand eines internationalen Haftbefehls gegen einen amtierenden Staatschef sendet jedoch eine klare Botschaft in einer Zeit, in der einige Länder wieder diplomatische Kontakte zu Assad unterhalten.