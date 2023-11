Im Gang der Haltestelle La Chapelle Rabbiner in Pariser Metro von Jugendlichem angegriffen

Ein Rabbiner ist in der Pariser Metro von einem Jugendlichen angegriffen und in den Rücken getreten worden. Der jüdische Gelehrte, der entsprechend gekleidet war, wurde nicht verletzt, wie die Polizeipräfektur am Donnerstag mitteilte. Der Jugendliche habe den Rabbiner am Mittwoch im Gang der Haltestelle La Chapelle auf Arabisch angesprochen und dann angegriffen. Das Sicherheitspersonal der Metro konnte den Täter mit Hilfe der Videoüberwachung ermitteln und festnehmen. Der Geistliche erstattete Anzeige.