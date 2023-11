Verdacht auf Veruntreung Frankreich lehnt Auslieferung von Milliardär an Ukraine ab

Frankreich liefert den Milliardär Konstyantin Zhevago nicht in die Ukraine aus. Ein französisches Berufungsgericht befand, dass angesichts des in der Ukraine herrschenden Kriegsrechts kein faires Verfahren sichergestellt sei, wie es in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Urteil hieß. „(Das Gericht) kommt zu dem Schluss, dass der antragstellende Staat nicht in der Lage ist, zu garantieren, dass Herr Zhevago vor ein Gericht gestellt wird, das grundlegende Verfahrensgarantien und den Schutz der Verteidigungsrechte gewährleisten kann.“ Das französische Verfahren sei eingestellt worden, erklärte ein Sprecher Zhevagos.