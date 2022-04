"Daddy Präsident" : Macron lässt sich beim einzigen großen Wahlkampftreffen feiern

Paris Auf eine Debatte mit seinen Herausforderern hat er verzichtet, stattdessen ließ er sich von seinen Anhängern wie ein Rockstar feiern: Eine Woche vor der französischen Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Emmanuel Macron bei seiner einzigen Großveranstaltung im Wahlkampf versucht, seine Wähler zu mobilisieren.

"Die Gefahr des Extremismus ist größer als je zuvor", rief Macron am Samstag seinen Anhängern in der Paris La Défense Arena zu. Eigentlich braucht Macron sich keine Sorgen um seine Wiederwahl zu machen. Aber vor fünf Jahren hatte er selber erlebt, dass eine Präsidentschaftswahl in Frankreich große Überraschungen bergen kann - damals zu seinen Gunsten. In einer Umfrage waren Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen sich in der Stichwahl kürzlich so nah gekommen, dass es - mit der Fehlermarge - für Le Pen zum Sieg hätte reichen können. Seinen Ukraine-Bonus von etwa fünf Punkten hat Macron inzwischen auch wieder verloren.