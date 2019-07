Frankreich feiert Nationalfeiertag : Macrons Militärparade mit wichtigen Botschaften

Anti-Drohnen-Soldaten wachen bei der Militärparade auf dem Champs-Elysees. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Beim Aufmarsch am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli zelebriert Frankreichs Präsident Macron die Einheit Europas und will seinem Volk Mut für die Zukunft machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn, Paris

Frankreich zeigt seine militärische Stärke. Kampfjets donnern im Tiefflug über die Champs-Élysées, Panzer rollen vom Triumphbogen in Richtung Concorde und Soldaten aller Waffengattungen marschieren über das Pflaster der Prachtmeile in Paris. Der Nationalfeiertag ist für Frankreich aber nicht nur eine klirrende Waffenschau, er ist ein Orientierungspunkt für die ganze Nation. Am 14. Juli versammeln sich die Verteidiger Frankreichs am Arc de Triomphe, dem mächtigen Symbol der Republik.

Diese Rückversicherung der Einheit aller Franzosen schien selten so wichtig wie in diesem Jahr. Die gewalttätigen Proteste der Gelbwesten haben die Zerrissenheit Frankreichs in aller Schonungslosigkeit an den Tag gebracht. Der Kampf heißt Land gegen Stadt, einfaches Volk gegen politische Elite. Der Nationalfeiertag soll nun nach innen und nach außen demonstrieren, dass die Gemeinsamkeiten stärker sind als das Spaltende, dass die Republik trotz aller Herausforderungen geeint in die Zukunft geht.

Die Parade der Truppen transportiert aber noch eine andere Botschaft: Frankreich muss für diese Zukunft gerüstet sein. Präsident Emmanuel Macron lässt deshalb auf den Champs-Élysées die modernsten Errungenschaften auffahren. Nicht nur Hightech-Jets der neusten Generation donnern über die Champs-Élysées, auch Drohen und Kampfroboter werden präsentiert. Soldaten schweben mit sogenannten Flyboards über den Köpfen der Zuschauer und erinnern an Krieger aus Science-Fiction-Filmen. Andere tragen neuartige Schutzwesten, die ihnen auf dem Schlachtfeld das Leben retten sollen, Arme und Beine stecken in Exo-Skeletten, die ihre körperliche Leistungsfähigkeit bei Einsätzen erhöhen.

Lesen Sie auch Ankündigung von Präsident Macron : Frankreichs Militär soll bald auch im Weltraum aktiv sein

Doch Frankreich geht noch weiter. Der französische Präsident hat am Vorabend des 14. Juli beschlossen, die Militärdoktrin des Landes zu ändern und den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. „Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen“, sagte er. Frankreich soll im Weltraum und aus dem Weltraum verteidigt werden.

Mit diesem Aufmarsch will der Präsident seinen Landsleuten Mut machen und demonstrieren, dass Frankreich sich den neuen Herausforderungen stellt – für ihn gibt es dazu keine Alternative. Die ständige Fortentwicklung der Armee will Macron in diesem Sinne auch als Beispiel für das tägliche Leben verstanden wissen. Aber hier liegt vielleicht das größte Missverständnis zwischen dem Präsidenten und seinem Volk - ein Missverständnis, das bis jetzt noch nicht aufgelöst worden ist. Der kosmopolite Staatschef erkennt die Globalisierung als große Chance, als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und die eigenen Fähigkeiten zu optimieren. Viele Franzosen aber sehen darin eine Bedrohung und sie fürchten die sich ankündigenden Veränderungen, mit denen sie womöglich nicht Schritt halten können.

Foto: AFP/ELIOT BLONDET 19 Bilder So martialisch feiert Frankreich den Nationalfeiertag.

Auch für die militärischen Verbündeten Frankreichs hat Macron am 14. Juli eine sehr deutliche Botschaft. Flugzeuge und Truppen aus vielen verschiedenen Ländern Europas nehmen an der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil. Darunter rund 500 Soldaten der deutsch-französischen Brigade. Auch die deutsche Kanzlerin ist der Einladung des französischen Präsidenten nach Paris gefolgt.