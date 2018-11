Gedenkfeier in Paris: Barbusige Demonstrantin rennt vor Trumps Konvoi

Paris Eine Demonstrantin ist in Paris oben ohne vor den Wagenkonvoi von US-Präsident Donald Trump gerannt. Ihre Botschaft hatte sie sich auf ihre nackten Brüste geschrieben.

Eine Demonstrantin mit nackten Brüsten ist am Rande der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris in die Wagenkolonne von US-Präsident Donald Trump gerannt. Der Frau sei es gelungen, Sicherheitsbarrieren am Gehsteig zu überwinden, berichteten Reporter am Sonntag in der Kolonne.