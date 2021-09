Kanzlerkanidat in Frankreich : Laschet legt Rose an Bataclan-Gedenkstätte in Paris nieder

Armin Laschet legt bei seinem Besuch in Paris eine weiße Rose an der Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge vor rund sechs Jahren ab. Foto: dpa/Dorothea Hülsmeier

Paris Armin Laschet hat vor seinem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Konzerthalle Bataclan in Paris besucht. An einem Gedenkstein für die 90 Opfer des Terroranschlags vom 13. November 2015 legte der NRW-Ministerpräsident eine weiße Rose nieder.

Bei einer Anschlagsserie an dem Tag hatten Extremisten des Islamischen Staats (IS) in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. In der Konzerthalle „Bataclan“ richteten sie ein Massaker an. Am Mittwoch startete unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Paris der Terrorprozess um die Attentate.

Ganz Europa nehme Anteil an dem, was Frankreich an diesem Tag empfinde, sagte der Unionskanzlerkandidat vor seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten. „Das war ein Anschlag auf unsere Lebensform, unsere europäische Lebensform.“ Diese müsse Europa gemeinsam verteidigen. Die Täter des Anschlags hätten in Brüssel gelebt, seien durch Deutschland gereist und hätten die Anschläge in Paris verübt. „Das macht deutlich: Wir können diesen internationalen Terrorismus nur europäisch gemeinsam bekämpfen“, sagte Laschet. „Wir brauchen mehr Europa gegen den Terrorismus.“

Am Mittag hat sich der Hauptangeklagte im Prozess zu den Pariser Anschlägen im Gerichtssaal zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. "Ich habe jeden Beruf aufgegeben, um Kämpfer des Islamischen Staates zu werden", antwortete Salah Abdeslam auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach seinem Beruf. Der 31 Jahre alte Franko-Marokkaner soll drei der Attentäter zum Fußballstadion gebracht und selber einen Sprengstoffgürtel getragen haben.

Abdeslams erste Worte vor Gericht waren das muslimische Glaubensbekenntnis. "Ich möchte als erstes bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah", sagte er. "Das sehen wir dann später", gab ihm der Vorsitzende Richter Jean-Louis Périès ungerührt zur Antwort. Den Namen seiner Eltern wollte Abdeslam nicht nennen.

Sechs Jahre nach den schwersten Anschlägen in der Geschichte der französischen Republik müssen Abdeslam und 19 weitere Angeklagte sich im umfassendsten Prozess, den die französische Justiz je geführt hat, vor Gericht verantworten. Bei den nahezu zeitgleichen Angriffen im Konzertsaal Bataclan, auf Straßencafés und an einem Fußballstadion hatten islamistische Attentäter am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet, darunter zwei Deutsche. 350 weitere Menschen wurden verletzt.

(felt/dpa)