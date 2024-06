G7-Gipfel in Italien Papst warnt vor militärischem Einsatz künstlicher Intelligenz

Der Papst war am Mittag mit dem Hubschrauber am Konferenzort Borgo Egnazia in Apulien im Süden Italiens eingetroffen. Es ist das erste Mal, dass ein Papst überhaupt an einem G7-Treffen teilnimmt. Franziskus will auch bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs unter anderen aus den USA, Indien und der Ukraine führen. Das zweitägige G7-Treffen ist vor allem geprägt durch die Debatten über den Ukraine-Krieg.