Aufenthalt des Kirchenoberhaupts in Südost-Asien Papst reist weiter nach Papua-Neuguinea

Nach seinem Besuch in Indonesien ist Papst Franziskus am Freitag mit einer Zeremonie aus dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt verabschiedet worden. Anschließend brach er nach Papua-Neuguinea auf, der zweiten Station seiner Reise, die ihn bis zum 13. September auf 32 814 Flugkilometern auch noch nach Osttimor und Singapur führen soll. Der sechsstündige Flug nach Port Moresby bescherte dem Pontifex nach einem eng getakteten, dreitägigen Programm in Indonesien eine kurze Auszeit.