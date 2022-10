Außergewöhnlicher Appell aus Rom : Papst fordert von Putin, „Spirale von Gewalt und Tod“ zu stoppen

Rom/ Vatikanstadt Mit einem ungewohnt eindringlichen Appell hat Papst Franziskus zu einem Ende des Ukrainekriegs aufgerufen. Anstelle der üblichen Auslegung des Evangeliums widmete er seine Sonntagsansprache auf dem Petersplatz dem Krieg in der Ukraine. Eine ähnliche Änderung des Ablaufs hatte es zuletzt 2013 gegeben.

Damals forderte Franziskus ein Ende der Kämpfe in Syrien. In seiner Ansprache richtete er sich diesmal direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er forderte ihn auf, die „Spirale von Gewalt und Tod“ zu stoppen, auch zum Wohl des eigenen Volkes. An Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte der Papst „in großer Betroffenheit über das unermessliche Leid des ukrainischen Volkes infolge der Aggression, die es erlitten hat“: Er möge offen sein „für ernsthafte Friedensvorschläge“.