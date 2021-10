Pandora Papers : Ermittlungen gegen Montenegros Präsidenten

Milo Djukanovic (li.). Foto: AP/Virginia Mayo

Podgorica In Montenegro hat die Staatsanwaltschaft infolge der Enthüllungen um die „Pandora Papers“ Ermittlungen gegen Präsident Milo Djukanovic eingeleitet. Es geht um sein Geflecht aus Briefkastenfirmen.

Die Sonderstaatsanwaltschaft in Montenegro hat infolge der Enthüllungen der „Pandora Papers“ Vorermittlungen eingeleitet. Die Dokumente betreffen auch das kleine Balkanland und seinen Präsidenten Milo Djukanovic. „Die Sonderstaatsanwaltschaft unternimmt alle Maßnahmen und Handlungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die nötig sind, um die Sachverhaltslage aufzuklären“, teilte die Behörde am Montagabend in Podgorica mit. Nähere Angaben machte sie nicht.

Hunderte Politiker, Amtsträger, Firmenvorstände und Spitzensportler in aller Welt sollen jahrelang Finanzdienstleister genutzt haben, um ihre Vermögen und Wertgegenstände zu verstecken. Das geht aus Unterlagen („Pandora Papers“) hervor, die internationale Medien, darunter die „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR ausgewertet haben. Die Datenlecks sollen aus 11,9 Millionen Dokumenten bestehen.

Das montenegrinische Recherche-Portal Mans, eines der Mitglieder des Medienverbunds, berichtete am Montag, dass Djukanovic und sein Sohn Blazo ab 2012 ein beträchtliches Vermögen in einem Geflecht von Briefkastenfirmen versteckt hätten. Die Firmen seien von den beiden in Großbritannien, auf den britischen Jungferninseln, in der Schweiz, in Panama und Gibraltar gegründet worden.

Djukanovic, der seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen die Politik in Montenegro dominiert, soll demnach auch gegen Offenlegungspflichten verstoßen haben, die mit hohen Regierungsämtern einhergehen. Der Präsident räumte ein, dass er und sein Sohn die in dem Bericht genannten Firmen gegründet haben. Durch diese seien aber keine Geldflüsse gegangen, behauptete er. Alles habe sich im gesetzlichen Rahmen abgespielt.

(dpa)