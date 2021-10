Neue Enthüllungen über Offshore-Konten : Pandora Papers – Prominenz im Zwielicht

Foto: AFP/LOIC VENANCE

Düsseldorf Zwölf Millionen Dokumente sorgen für neue Schlagzeilen. Betroffen sind diesmal sehr viele Politiker, darunter prominente Staatsmänner. Aber auch Showgrößen und Namen von Sportlern werden genannt.

Von Georg Winters

Einen Tag nach der Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers schlagen die Wellen hoch. Das geht von immer neuen Namen, die in diesen Papieren auftauchen, über die Unschuldsbeteuerungen derer, die genannt werden, bis hin zu Forderungen aus der Politik, denen zufolge die Geldwäsche intensiver und effizienter bekämpft werden müsse. „Die Veröffentlichungen veranschaulichen erneut, wie weit wir von Steuergerechtigkeit und Transparenz an den Finanzmärkten entfernt sind. Regelmäßig entziehen sich Politiker, Prominente und Milliardäre ihrer Verantwortung für unser Gemeinwesen“, erklärte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und früherer finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Es müsse verhindert werden, so Schick, dass weiter anonyme Unternehmen aus Schattenfinanzzentren genutzt würden können, um Immobilien oder Unternehmen zu kaufen.

Nun ist ein Offshore-Konto für sich genommen nichts Illegales und daher auch kein Beweis dafür, dass der Kontoninhaber Geldwäsche betrieben hat oder zumindest daran beteiligt war. Generell gilt: Jeder kann sein Vermögen dort anlegen, wo er will, und damit auch eine Bank seiner Wahl beauftragen. Im Internet gibt es sogar zahlreiche Adressen, unter denen man Ratgeber bei der Anlage eines Offshore-Kontos erhält. So lange man sein Geld ordnungsgemäß versteuert, also auch bei Offshore-Konten die übliche Abgeltungssteuer abgeführt wird, ist alles in Ordnung.

Problematisch wirkt das Ganze meist, weil es – unabhängig davon, ob diese Konten auf den Cayman Islands, den Bahamas, den britischen Jungferninseln oder sonstwo unterhalten werden – in der Regel um Regionen geht, die gegenüber dem jeweiligen Heimatland deutliche Vorteile bei der steuerlichen Behandlung des Vermögens versprechen. Und so sind viele erst einmal verdächtig, manches geheim- und dem eigenen Fiskus vorenthalten zu wollen. Wer das tatsächlich tut, begeht Steuerflucht.

Natürlich tauchen in diesen 11,9 Millionen Dokumenten, die einen Datenvolumen von drei Terabytes haben und aus den Unterlagen von 14 Finanzdienstleistern stammen, wie schon bei den Panama Papers auch immer wieder prominente Namen auf: Claudia Schiffer wird diesmal genannt, etliche aktuelle und einstige Popstars wie Elton John, Ringo Starr, Shakira und Julio Iglesias, Sportgrößen wie die international renommierten Fußballtrainer Pep Guardiola (Manchester City) und Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Aber vor allem die Politik rückt diesmal besonders ins Zwielicht. Betroffen sind nach den Angaben des Internationalen Netzwerks investigativer Journalisten weit mehr als 300 Politikerinnen und Politiker, darunter 35 Staats- oder Regierungschefs aus fast 100 Ländern. Zu denen, die wegen der Pandora Papers unter Druck geraten sind, gehört der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, für den die Veröffentlichungen der Journalistengruppe kurz vor den Parlamentswahlen im eigenen Land zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommen dürfte. Babis soll vor Jahren über eine Briefkastenfirma eine Immobilie an der Cote d’Azur gekauft haben. Angeblich gab es mehrere solcher Offshore-Firmen, bei denen Millionen geparkt waren. Woher das Geld kam, bleibt vorerst offen.

Babis ist neben dem ukrainischen Präsidenten Selenski der wohl prominenteste aktive Regierungsverantwortliche in Europa, dessen Name in den Papieren auftaucht. Der tschechische Präsident hat wie andere die Anschuldigungen zurückgewiesen und betont, er habe seine Einkünfte ordnungsgemäß versteuert. Und die tschechische Polizei hat angekündigt, die Pandora Papers auf mögliche Rechtsverstöße zu prüfen.

Ein weiterer Polit-Promi ist der frühere britische Premier Tony Blair, der mit seiner Frau lediglich ein Steuerschlupfloch beim Kauf einer Immobilie genutzt haben soll. Das wäre auch nicht weiter verwerflich, wenn Blair in früheren Zeiten eben diese Schlupflöcher nicht selbst kritisiert hätte. Er ist offensichtlich auch nicht der einzige, der in dieser Angelegenheit Wasser gepredigt und Wein getrunken hat.