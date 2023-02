Mit 85 Jahren Palästinensischer Ex-Regierungschef Kureia gestorben

Der frühere palästinensische Regierungschef und Mit-Architekt der Osloer Friedensverträge, Ahmed Kureia, ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben, erklärte der palästinensische Präsident Mahmud Abbas. Das Gründungsmitglied der palästinensischen Fatah-Bewegung sollte am Donnerstag in Ramallah beerdigt werden.