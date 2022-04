Wirtschaftskrise : Pakistans Parlament setzt Regierungschef Khan ab

Anhänger der Oppositionsparteien feiern die Absetzung des pakistanischen Premierministers Imran Khan in Karachi. Foto: AFP/RIZWAN TABASSUM

Islamabad Machtkampf in der Atommacht: Pakistans Ministerpräsident Imran Khan hat ein Misstrauensvotum verloren. Eine schwere Wirtschaftskrise macht dem Land zu schaffen. Das Regierungsviertel wappnet sich für gewaltsame Proteste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Pakistan hat das Parlament Ministerpräsident Imran Khan für abgesetzt erklärt. Nach einem tagelangen Machtkampf entzog das Unterhaus dem Regierungschef am Sonntag (Ortszeit) mit einer knappen Mehrheit von 174 der insgesamt 342 Abgeordneten das Vertrauen. Der Oppositionspolitiker Shehbaz Sharif bekräftigte, er wolle mit Unterstützung seiner politischen Verbündeten die künftige Regierung der Atommacht leiten. Khan hatte allerdings zuletzt angekündigt, er werde eine Nachfolgeregierung nicht anerkennen. Zudem rief er seine Unterstützer zu Straßenprotesten auf. Khan hat die USA bezichtigt, seinen Sturz zu betreiben, nachdem er im Februar zu seinem Staatsbesuch nach Russland gereist war. Beweise dafür lieferte er keine. Die Regierung in Washington weist den Vorwurf zurück.

Das Regierungsviertel in der Hauptstadt Islamabad war nach Einbruch der Dunkelheit von hunderten Sicherheitskräften abgeschirmt. Seit Tagen bereits waren wichtige Zufahrtsstraßen zum Parlamentsgebäude aus Sorge vor gewaltsamen Protesten mit Schiffscontainern blockiert.

Möglich wurde das Misstrauensvotum, weil Abgeordnete aus Khans Partei die Fraktion verlassen haben und ein Koalitionspartner Khan die Gefolgschaft verweigert. Doch auch für die Opposition dürfte es nicht einfach werden, geeint aufzutreten. Neben der Muslimliga von Sharif wird auch der Pakistanischen Volkspartei unter Führung des Sohns der ermordeten Ex-Regierungschefin Benazir Bhutto Korruption vorgeworfen. Auch die radikale islamische Partei Jamiat-e-Ulema-Islam wäre ein möglicher Partner in der Regierung. Ihre Schulen, in denen eine zutiefst konservative islamische Lehre unterrichtet wird, haben zahlreiche Taliban-Kämpfer in Afghanistan und Pakistan hervorgebracht.

Der 69-Jährige Khan hatte versucht, mit einer Auflösung des Parlaments das von der Opposition initiierte Misstrauensvotum zu verhindern. Das Oberste Gericht hatte die Auflösung jedoch für ungültig erklärt.

Khan steht in Pakistan unter anderem wegen einer schlechten Wirtschaftslage in der Kritik. Das Land leidet unter hoher Inflation und steigenden Defiziten. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Gas in Pakistan massiv gestiegen.

Der ehemalige Kricketstar Khan kam bei den Parlamentswahlen 2018 an die Macht. Diese waren von Vorwürfen überschattet, das mächtige Militär habe die Abstimmung zu seinen Gunsten manipuliert. Er hatte versprochen, Korruption rigoros zu bekämpfen und einen islamischen Wohlfahrtsstaat zu errichten.

Einen Strich durch die Rechnung machte dem Premier die Corona-Pandemie, die dem Land eine massive Wirtschaftskrise bescherte. Statt das Land aus der Misere zu führen, musste Khan zuletzt erneut strenge Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit neuen Steuern und Steuererhöhungen erfüllen, um wieder an Gelder zu kommen. Khan verfügte nur über eine dünne Mehrheit im Parlament.

Die Atommacht mit mehr als 220 Millionen Einwohnern war mehr als die Hälfte ihres Bestehens vom Militär regiert worden, das sich vier Mal an die Macht geputscht hatte. Manche Beobachter äußerten Befürchtungen, dass eine anhaltende Pattsituation das Militär zum Eingreifen zwingen könnte. Andere hielten dies für unwahrscheinlich. Die Armee würde es vielmehr vorziehen, wenn die Zivilisten für die aktuelle wirtschaftliche Misere den Kopf hinhalten, schrieb etwa der Pakistan-Experte Michael Kugelman in „Foreign Policy“.

(peng/Reuters/dpa)