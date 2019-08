Keine Militäraktion geplant : Pakistan sucht nach rechtlichen Möglichkeiten im Konflikt um Kaschmir

Neu Delhi In der jüngsten Runde des Streits um Kaschmir setzt Pakistan auf eher symbolische Schritte. Zugleich sucht es Kontakt zur dritten Partei in dem Konflikt. Pakistan hat seinen Kurs gegenüber Indien verschärft, erwägt aber keine Militäraktionen.

Eisenbahnminister Sheikh Rashid Ahmad kündigte an, die „Freundschaftsexpress“ genannten Züge zwischen Lahore in Pakistan und Delhi würden von Donnerstag an nicht mehr verkehren. Außenminister Shah Mahmood Qureshi versicherte aber, die Regierung erwäge keine militärischen, sondern politische und rechtliche Möglichkeiten.

Pakistan reagierte mit scharfer Kritik. Es kündigte am Mittwoch an, den indischen Botschafter auszuweisen und die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarn zu reduzieren. Premierminister Imran Khan sagte, dass Indiens Vorgehen zu einem Krieg führen könnte. Außenminister Qureshi wies die Darstellung der Regierung in Neu Delhi zurück, der Status von Jammu und Kaschmir sei eine interne Angelegenheit Indiens, weshalb Pakistan seine Gegenmaßnahmen überdenken solle. Er kündigte zudem an, bald nach Peking zu reisen, um die chinesische Führung über die Lage in Kaschmir zu informieren.