Nach Verhaftung von Ex-Premier Khan Mehr als 1500 Festnahmen bei Unruhen in Pakistan

Khan war am Dienstag aus einem Gerichtssaal gezerrt und in Gewahrsam genommen worden. Begründet wurde dies mit neuen Korruptionsvorwürfen, die Khans Anhänger erzürnten und die politisch angespannte Situation verschärften. Die Unterstützer des Ex-Premiers blockierten Straßen, lieferten sich Zusammenstöße mit der Polizei und zündeten Kontrollpunkte der Polizei und Militäreinrichtungen an. Mehr als 200 Polizisten wurden verletzt. Am Mittwochabend brannten Demonstranten einen Bahnhof am Rande von Islamabad nieder. Am Donnerstag kam es in Lahore zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstranten zündeten ein Polizeiauto an und blockierten einen Zug.