Bericht der „Washington Post“ : Nordkorea schickte USA Krankenhaus-Rechnung für Otto Warmbier

Otto Warmbier bei einem Gerichtstermin in Pyöngjang (März 2016). Foto: REUTERS/KYODO

Washington Das Weiße Haus schweigt. Doch angeblich soll Nordkorea zwei Millionen Dollar für die Behandlung und medizinische Versorgung des dort festgehaltenen und später gestorbenen US-Studenten Otto Warmbier von den USA verlangt haben.

Das berichtete die „Washington Post“ am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Anfang 2016 war der damals 21-jährige Otto Warmbier nach einer Gruppenreise in Nordkorea bei der Ausreise festgenommen und wegen „feindlicher Handlungen gegen den Staat“ zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Im Juni 2017 wurde er zurück in die USA gebracht und starb dort wenige Tage nach seiner Rückkehr. Er hatte damals schon 15 Monate im Koma gelegen.