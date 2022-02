Lage in der Ostukraine verschärft sich : Pro-russischer Separatistenführer ordnet militärische Mobilmachung an

Ein ukrainischer Soldat an der Frontlinie in Donezk (Archivbild). Foto: dpa/-

Kiew Die Lage im Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu: Der Chef der pro-russischen Rebellen der selbsternannten „Volksrepublik“ Donezk in der Ostukraine hat zur „Generalmobilmachung“ aufgerufen. Vorangegangen war eine Zunahme der Gewalt entlang der Kontaktlinie.

Ein Separatistenführer in der Ostukraine hat eine vollständige militärische Mobilmachung angeordnet. Denis Puschilin, der Chef der prorussischen, international nicht anerkannten Regierung in der Region Donezk, veröffentlichte am Samstag eine Mitteilung, in der er die Mobilmachung bekanntgab und Reservisten dazu aufforderte, an den Musterungsämtern zu erscheinen.