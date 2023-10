Pipeline zwischen Finnland und Estland Neues Gasleck in der Ostsee offenbar mit Absicht verursacht

Finnland geht davon aus, dass Schäden an einer Gas-Pipeline in der Ostsee sowie an einem Kabel auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind. „Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gasleitung als auch am Datenkabel durch äußere Aktivität verursacht wurde“, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstag mit. „Was den Schaden genau verursacht hat, ist noch nicht bekannt.“