Reaktion auf russische Militär-Flugzeuge : Nato löst neun Alarmstarts für Kampfjets über Ostsee aus

Vilnius Immer wieder kommen sich russische und Nato-Jets in der Ostsee-Region nahe. Litauischen Angaben zufolge sind allein in der letzten Woche mehrere Nato-Jets aufgestiegen, um ungekennzeichnete russische Militärflugzeuge zu identifizieren und zu begleiten.

Insgesamt seien in der vergangenen Woche neun Alarmstarts absolviert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Montag mit. Bereits die Woche zuvor waren 14 Einsätze an den Grenzen der baltischen Staaten geflogen worden.