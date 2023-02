Moskaus Pläne veröffentlicht Russland soll Umsturz in Republik Moldau geplant haben

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu hat Russland vorgeworfen, die Regierung stürzen und das Land Moskau gefügig machen zu wollen. „Der Plan sieht für die nächste Zeit Aktionen vor, an denen militärisch ausgebildete Saboteure in Zivil beteiligt sind, die gewaltsame Aktionen durchführen, staatliche Gebäude angreifen und sogar Geiseln nehmen werden“, sagte Sandu am Montag. Ziel sei es, die Verfassungsordnung zu stürzen und die Annäherung Moldaus an die EU zu stoppen. Russland reagierte zunächst nicht auf die Vorwürfe.