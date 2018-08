Opposition lehnt Ergebnis ab: Simbabwes Präsident Mnangagwa gewinnt Wahl

Harare Die historische Präsidentenwahl ohne Ex-Staatschef Mugabe sollte für Simbabwe ein Neuanfang sein. Doch Bilder von Panzern und Tränengas auf Harares Straßen verwandeln Hoffnung in Skepsis.

In Simbabwe hat Staatschef Emmerson Mnangagwa die erste Wahl nach dem Rücktritt von Langzeitpräsident Robert Mugabe gewonnen. „Dies ist ein Neubeginn“, twitterte der 75-Jährige am Freitagmorgen. Mnangagwa erhielt der Wahlkommission zufolge 50,8 Prozent der Stimmen. Seine Partei Zanu-PF ist seit knapp 40 Jahren an der Macht.

Die Straßen von Harare waren in der Nacht zum Freitag zunächst ruhig. Zuvor war es zu Protesten von Oppositionsunterstützern gekommen, gegen die am Mittwoch die Sicherheitskräfte hart vorgingen. Dabei starben mindestens sechs Menschen. Die Bereitschaftspolizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas ein, Schüsse waren zu hören. Auch Panzer des Militärs und Soldaten waren im Einsatz.

Die historische Abstimmung am Montag war die erste Wahl ohne Mugabe (94), der fast vier Jahrzehnte lang an der Macht war. Einst als Freiheitskämpfer gefeiert, stürzte er das Land im Süden Afrikas in eine tiefe Krise, in der es heute noch steckt. Im November putschte das Militär und zwang den Staatschef zum Rücktritt.