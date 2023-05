Verluste für Regierung Opposition in Thailand erzielt klaren Wahlsieg

Die Opposition in Thailand hat die Parlamentswahl vom Sonntag klar für sich entschieden. Nach Auszählung fast aller Stimmen lag die Partei Move Forward am Montagmorgen knapp vor der favorisierten Pheu Thai Party, die ebenfalls der Opposition angehört. Neun Jahre, nachdem der amtierende Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha durch einen Putsch 2014 an die Macht gekommen war, hatten viele Wählerinnen und Wähler in der Abstimmung eine Chance auf Veränderung gesehen.