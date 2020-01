Hilfswerk Open Doors besorgt : Christen in Afrika zunehmend bedroht

Kelkheim Das Hilfswerk Open Doors legt den „Weltverfolgungsindex 2020“ vor. Politiker forderten die Verteidigung der Religionsfreiheit.

Das christliche Hilfswerk Open Doors ist über die zunehmende Bedrohung von Christen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara besorgt. So stehen in diesem Jahr erstmals die westafrikanischen Länder Burkina Faso und Kamerun auf dem „Weltverfolgungsindex“, den die Organisation am Mittwoch in Kelkheim im Taunus veröffentlichte. Beide Länder seien bisher eher durch ihre religiöse Toleranz bekannt gewesen, teilte Open Doors mit. Christen in Burkina Faso würden massiv angegriffen. Sie befänden sich nach eigenen Aussagen in einem „Überlebenskampf“. In Deutschland riefen Politiker nach Veröffentlichung des Index zur Verteidigung der Religionsfreiheit auf.