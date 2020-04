Viele Tote 2017 in Syrien : Experten machen Assad-Regime für Chemiewaffenangriffe verantwortlich

Viele Tote 2017 in Syrien

Der Sitz der Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW in Den Haag (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Den Haag/Damaskus Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen hat erstmals die syrische Regierung für Chemiewaffenangriffe in Syrien im Jahr 2017 verantwortlich gemacht. Die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad soll bei drei Angriffen Sarin und Chlorin eingesetzt haben.

Das teilte die in Den Haag ansässige Organisation am Mittwoch mit.

Die Untersuchungskommission sei "zu dem Schluss gekommen, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass die Täter, die in Latamneh am 24. und 30. März 2017 Sarin als Chemiewaffe und Chlorin am 25. März 2017 als Chemiewaffe einsetzen, zur Syrischen Luftwaffe gehörten", erklärte der Koordinator der Kommisson, Santiago Oñate-Laborde.