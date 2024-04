Angst vor dem Drohnenangriff Wie Frankreichs Polizei sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet

Am Rande der Place de la Concorde stehen bereits die ersten Metallgerüste für die Zuschauertribünen. Auf dem größten Pariser Platz sollen in gut drei Monaten die olympischen Wettbewerbe in BMX, Skateboard, Breaking und Basketball Drei gegen Drei stattfinden. Noch bewacht nur ein schwarz gekleideter privater Sicherheitsmann die Anlage, doch nach Beginn der Spiele am 26. Juli dürften mehrere Dutzend Polizistinnen und Polizisten hier im Einsatz sein. Zusammen mit dem Marsfeld am Eiffelturm und dem Trocadéro, wo die Ehrentribüne stehen soll, gehört die Place de la Concorde zu den renommiertesten Olympiaorten. Und zu denen, die besonders scharf kontrolliert werden.