Olympia-Attentat 1972​: Einigung über Entschädigung steht kurz bevor ​

Am Erinnerungsort zum Attentat bei den Olympischen Spielen 1972 stehen junge Frauen neben einem Kranz des bayerischen Ministerpräsidenten. Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin/Tel Aviv Vor 50 Jahren überfielen Terroristen bei den Olympischen Spielen in München die israelische Mannschaft. Seit Jahrzehnten wird um eine angemessene Entschädigung für die Hinterbliebenen des Attentats gestritten. Jetzt ist eine Einigung in Sicht.

Im Streit um Entschädigungen für das Olympia-Attentat 1972 steuern die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und Angehörigen der israelischen Opfer offenbar auf eine Einigung zu. Im Raum steht ein deutsches Angebot, den Hinterbliebenen ungefähr 28 Millionen Euro zu zahlen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen erfuhr. Zuvor hatten die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Stern“ darüber berichtet. Laut „Stern“ sollen mehr als 20 Millionen Euro der Summe aus Bundesmitteln kommen und der Rest von Bayern und der Stadt München .

Die Witwe des bei dem Attentat getöteten israelischen Fechttrainers André Spitzer, Ankie Spitzer, hatte der dpa zuvor gesagt, die Verhandlungen seien noch im Gange. Man hoffe aber grundsätzlich auf einen positiven Ausgang. Spitzer sagte, im Fall einer Einigung sei eine Teilnahme der Hinterbliebenen an der Gedenkfeier in München am 5. September noch möglich.