Olympia 2024 Zwei Wochen ganz in Blau-Weiß-Rot

Ergebnis Macrons Allianz erreichte bei der EU-Wahl nur etwa 14 Prozent. Die rechtsextreme Partei Rassemblement National erzielte mit etwa 31 Prozent einen historischen Erfolg.

Konsequenz Noch am Wahlabend verkündete Macron die Auflösung der französischen Nationalversammlung und setzte Neuwahlen an. In der ersten Runde der Neuwahlen hat der Rassemblement National mit 33 Prozent der Stimmen triumphiert. In der zweiten Runde verfehlte er allerdings eine eigene Mehrheit im Parlament, weil andere Parteien sich verbündeten.