Kopftuchverbot für französische Athletinnen bei Olympia Unter dem Schleier der Diskriminierung

In Frankreich sind Kopftücher an vielen öffentlichen Orten verboten. Bereits 1994 war in Frankreich ein Gesetz in Kraft getreten, dass das Tragen von auffälligen religiösen Symbolen an Schulen verbot, 2004 folgte das vollständige Kopftuchverbot an Schulen, das vom damaligen konservativen Staatspräsidenten, Jacques Chirac, gefordert wurde. Auch die Kippa, eine Kopfbedeckung für jüdische Männer, sowie große christliche Kreuze sind im Klassenraum verboten. Seit 2010 ist es auch jenseits der Schule untersagt, sich voll zu verschleiern und etwa eine Burka zu tragen.