Oleg Tinkow : Russischer Milliardär prangert russische „Massaker“ in der Ukraine an

Russischer Milliardär prangert russische „Massaker“ in der Ukraine an

Paris Selbst unter dem Druck von Sanktionen schweigen die meisten russischen Milliardäre zum Krieg in der Ukraine. Oleg Tinkow bildet nun eine Ausnahme - verbreitet dabei aber neben Kreml-Kritik auch Falschinformationen.

Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat der russischen Armee vorgeworfen, „Massaker“ in der Ukraine zu verüben. In einer Botschaft im Onlinedienst Instagram forderte Tinkow am Dienstag ein Ende des „irrsinnigen Krieges“ gegen das Nachbarland.

Laut Tinkow, der nicht in Russland lebt, herrscht in der russischen Elite Unmut über die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau. Kreml-Beamte seien „schockiert“ angesichts der Tatsache, dass sie und ihre Kinder nicht mehr ihren Sommerurlaub am Mittelmeer verbringen könnten. „Unternehmer versuchen, das zu retten, was von ihrem Eigentum noch übrig ist“, schrieb Tinkow.